Казахстан – Сан-Марино: прямая трансляция матча в Dublin Pub Алматы и розыгрыш мяча с автографом Зайнутдинова

В пятницу, 17 ноября, сборная Казахстана примет Сан-Марино в важнейшем матче квалификации Евро-2024. Команда Магомеда Адиева занимает третье место в отборочной группе Н и может попасть в финальную часть чемпионата Европы напрямую, если за неделю победит дома Сан-Марино и на выезде Словению.

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