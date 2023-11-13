«Ставка на наших» с Юлией Лысенко — новый проект о жизни российских хоккеистов в НХЛ

«Ставка на наших» с Юлией Лысенко — серия интервью с российскими звёздами НХЛ на Youtube-канале «Суперлига». Они были недоступны для вас, но мы решили это изменить! И теперь мы пересекаем океан, чтобы сделать их ближе.

О первых победах и поражениях, о настоящей мужской дружбе и большой любви. О многомиллионных контрактах и конкуренции. Мы задаем вопросы — они честно отвечают.

Первый герой проекта — амбассадор букмекерской компании «Лига Ставок» и суперзвезда НХЛ Кирилл Капризов https://www.youtube.com/watch?v=NbcsmAo1bp8

Где живет Капризов?

На что он тратит свои миллионы?

И с кем он летает в романтические путешествия?

Эксклюзивно и честно. Только у нас.

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