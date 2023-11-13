PARI и «Шинник» собрали более 500 000 рублей во время благотворительной акции

28 октября букмекерская компания PARI вместе с футбольным клубом «Шинник» провели благотворительную акцию в рамках 16-го тура Первой лиги в матче против московского «Торпедо».

Клуб и букмекер собрали более 500 000 рублей в помощь 14-летней Кире Капрановой из Ярославля, у которой диагностирован острый лимфобластный лейкоз.

На игру пришли 2 тысячи человек. За каждого из них будет перечислено 200 рублей в благотворительный фонд «Дети Ярославии» на лечение Киры.

Ранее PARI вместе с «Шинником» уже проводили аналогичную по формату благотворительную акцию в рамках матча с «Енисеем», который состоялся 7 октября 2023 года. Тогда сбор средств был осуществлен для общественной организации «Сахарок», помогающей детям, страдающим от сахарного диабета.

Благодаря активности болельщиков и усилиям партнеров смогли собрать необходимую сумму, которая будет передана в фонд.

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