«Краснодар» не побеждает «Зенит» с 2018 года – 10 матчей подряд. Сегодня южане аутсайдеры за 5.50

«Зенит» и «Краснодар» встретятся в 15-м туре чемпионата России.

Южане не побеждают «Зенит» на протяжении 10 матчей. Неудачная серия клуба длится с апреля 2018 года.

Петербуржцы – явные фавориты сегодняшней игры за 1.65. Победа «Краснодара» оценивается в 5.50, ничья – за 4.20.

Матч состоится 11 ноября. Начало встречи – в 19:30 по московскому времени.

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«Балтика» и «Сочи» – в зоне вылета к концу первого круга. Судя по статистике, кто-то из них не спасется