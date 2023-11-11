«Краснодар» не побеждает «Зенит» с 2018 года – 10 матчей подряд. Сегодня южане аутсайдеры за 5.50

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«Зенит» и «Краснодар» встретятся в 15-м туре чемпионата России.

Южане не побеждают «Зенит» на протяжении 10 матчей. Неудачная серия клуба длится с апреля 2018 года.

Петербуржцы – явные фавориты сегодняшней игры за 1.65. Победа «Краснодара» оценивается в 5.50, ничья – за 4.20.

Матч состоится 11 ноября. Начало встречи – в 19:30 по московскому времени.

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1 комментарий

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тралмейстер
«Краснодар» не побеждает «Зенит» с 2018 года – 10 матчей подряд.
Это и напрягает немного. Так как любая серия заканчивается. Очень не хотелось бы сегодня.
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