Бетторы БЕТСИТИ уверены в победе «Ман Сити» в матче АПЛ с «Челси»

12 ноября в матче 12-го тура АПЛ сыграют «Челси» и «Манчестер Сити». Встреча состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 19:30.

«Челси» нестабилен в нынешнем сезоне. Лондонский клуб чередует победные и неудачные серии. В прошлом туре лондонцы разгромили в дерби «Тоттенхэм» (4:1), а до этого не выигрывали два тура подряд. После 14 матчей команда Маурисио Почеттино с 15 очками занимает десятое место в таблице.

«Манчестер Сити» с 27 баллами находится на первой строчке. Коллектив Хосепа Гвардиолы выиграл три последних встречи в чемпионате, а победная серия команды во всех турнирах составляет пять матчей.

«Сити» победил «Челси» с сухим счетом в шести играх подряд. Счет 1:0 был зафиксирован в четырех предыдущих очных матчах в АПЛ. Последний успех «Челси» в играх с командой Гвардиолы пришелся на май 2021 года, когда лондонцы победили в финале Лиги чемпионов (1:0).

Аналитики БЕТСИТИ считают гостей фаворитами предстоящей встречи. На выигрыш «Ман Сити» предлагается коэффициент 1.78. Победа «Челси» оценивается в 5.00, ничья идет за 3.90.

Учитывая результаты последних очных игр, перспективным вариантом для ставки смотрится П2 и ТМ 3.5 за 2.60.

Бетторы БЕТСИТИ не сомневаются в победе действующих чемпионов АПЛ, на гостей ставят 88% игроков. Только 5% бетторов верят в хозяев, 7% от общего числа ставок приходится на ничью.

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