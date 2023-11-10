Роналду, Бекхэм, Джеррард, Лэмпард, Карлос в чисто символической сборной «дальнобойщиков» по версии канала «Суперлига»

«Чисто символически» — шоу на Youtube-канале «Суперлига».

Амбассадор БК «Лига Ставок» Евгений Евневич составляет самые необычные футбольные команды в мире.

В этом выпуске Евгений собрал мастеров дальних ударов, таких как Криштиану Роналду, Дэвид Бекхэм, Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард, Роберто Карлос, Жуниньо Пернамбукано, Халк, Деян Станкович, Рюдзиро Уэда и Томас Кинг.

Полный выпуск доступен по ссылке: https://youtu.be/ruSHa2oCmSg