«Челси» vs «Манчестер Сити»: прямая трансляция АПЛ, статистика матчей и прогноз Василия Уткина

Известный комментатор и амбассадор FONBET Василий Уткин дал прогноз на матч 12-го тура АПЛ между «Челси» и «Манчестер Сити». Встреча на «Стэмфорд Бридж» начнется в 22:30 по астанинскому времени. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports. А ставку без риска можно сделать в FONBET – букмекерской компании с самыми быстрыми выплатами в Казахстане.

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«Манчестер Сити» выиграл пять последних матчей во всех турнирах и шесть предыдущих игр у «Челси». Но лондонцы уже одолели в этом сезоне одного лидера АПЛ. Получится ли победить другого?

Эксперты верят, что гости продлят победную серию в очных играх. Котировки FONBET на победу «Манчестер Сити» составляют 1.80, на победу хозяев – 4.60. Ничью оценивают в 3.80.

## В какой форме «Челси»

«Аристократы» идут лишь десятыми в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов уже на 9 очков. Маурисио Почеттино не хватило пяти месяцев, чтобы создать крепкую команду, результаты откровенно удручают. Поражения от «Вест Хэма» (1:3), «Ноттингем Форест» (0:1), «Астон Виллы» (0:1) и «Брентфорда» (0:2) точно не входили в планы аргентинца. Однако в последнем туре «Челси» сенсационно разгромил бывшего лидера чемпионата – «Тоттенхэм» (4:1). Помогли два удаления у соперника, случившиеся уже к 55-й минуте. Примечательно, что при счете 2:1 и двух лишних игроках в компенсированное время ко второму тайму «аристократы» допустили выход один на один Сон Хын Мина, и лишь спасение Роберта Санчеса помогло избежать второго пропущенного мяча. На «Стэмфорд Бридж» у подопечных Почеттино 1 победа, 2 ничьи и 3 поражения. Возможно, результаты станут лучше, когда опустеет лазарет, в котором 8 футболистов, в том числе крайне важные защитник Бен Чилуэлл и атакующий полузащитник Кристофер Нкунку. Однако оба точно не смогут сыграть с «Сити» в ближайшем туре.

## В какой форме «Манчестер Сити»

«Горожане» стали лидерами АПЛ после поражения «Тоттенхэма» в последнем туре. 28 забитых мячей в 11 матчах – лучший результат среди всех команд. В последней гостевой встрече был разгромлен «Манчестер Юнайтед» (3:0), а 4 ноября дома не оставлено ни одного шанса «Борнмуту» (6:1). Эрлинг Холанд уже забил 11 голов, второй сезон подряд двигаясь к званию главного бомбардира АПЛ. В Лиге чемпионов у «Сити» 4 победы в четырех матчах и досрочный выход в плей-офф. С группой откровенно повезло, но надо уметь доказывать на поле статус фаворита. В двух последних турах со швейцарским «Янг Бойз» Холанд оформил по дублю и помог команде добиться успеха – 3:1 и 3:0 соответственно. При этом Мануэль Аканджи, Родри, Бернарду Силва и Хулиан Альварес вообще не вышли на поле и не потратили сил перед игрой с «Челси» в АПЛ. В лазарете продолжает пребывать только полузащитник Кевин Де Брёйне, но Гвардиола научил подопечных справляться и без ключевого партнера. «Горожане» не только забивают много, но и пропускают меньше всех в чемпионате – 8 мячей. В 10 случаях за последний рубеж отвечал вратарь сборной Бразилии Эдерсон.

## «Челси» – «Манчестер Сити»: статистика личных встреч

Победами «Манчестер Сити» завершились 6 последних очных встреч в рамках АПЛ, Кубка Англии и Кубка английской лиги. Так «горожане» отреагировали на поражение в финале Лиги чемпионов – 2020/21, когда уступили «аристократам» со счетом 0:1.

## Прогноз Василия Уткина на матч «Челси» – «Манчестер Сити» 12 ноября – «Манчестер Сити» забьет 2 гола подряд за 2.00 в FONBET

Ставка на то, что футболисты «Манчестер Сити» забьют два гола подряд, прошла в 5 последних матчах с участием подопечных Гвардиолы, в том числе в гостевых встречах с «Янг Бойз» и «Манчестер Юнайтед». Гарантировав себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, «горожане» бросят все силы на АПЛ. Они больше всех забивают и меньше всех пропускают. Даже столь неудобному сопернику, как «Челси», придется играть по правилам Гвардиолы. Холанд, Альварес, Фоден, Силва, Доку – атакующий потенциал «Сити» колоссален, а Почеттино только строит новую команду. Обороне «аристократов», допускающей грубейшие ошибки даже против девяти соперников (памятуя о последнем туре с «Тоттенхэмом») будет неимоверно сложно остановить «горожан».

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