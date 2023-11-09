ЦСКА не забил «Авангарду» в половине из 8 последних игр. Сегодня омичи не пропустят за 14.50

ЦСКА встретится с «Авангардом» в регулярном чемпионате КХЛ.

В 4 из 8 последних личных встреч ЦСКА заканчивал матч без голов. В сегодняшней игре омский клуб не пропустит с коэффициентом 14.50.

Москвичи – фавориты матча по версии букмекеров. Их победа в основное время идет за 2.07, с учетом овертаймов и буллитов – за 1.61. Успех «Авангарда» оценивается в 3.20 и 2.37 соответственно.

Встреча состоится 9 ноября. Начало – в 19:30 мск.

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