ЦСКА не забил «Авангарду» в половине из 8 последних игр. Сегодня омичи не пропустят за 14.50
ЦСКА встретится с «Авангардом» в регулярном чемпионате КХЛ.
В 4 из 8 последних личных встреч ЦСКА заканчивал матч без голов. В сегодняшней игре омский клуб не пропустит с коэффициентом 14.50.
Москвичи – фавориты матча по версии букмекеров. Их победа в основное время идет за 2.07, с учетом овертаймов и буллитов – за 1.61. Успех «Авангарда» оценивается в 3.20 и 2.37 соответственно.
Встреча состоится 9 ноября. Начало – в 19:30 мск.
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