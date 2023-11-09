Olimpbet вернет 15% от ставки на победу Павловича

12 ноября в Нью-Йорке состоится турнир UFC 295, на котором выступит амбассадор Olimpbet Сергей Павлович. В главном бою вечера россиянин сразится за временный титул в тяжелом весе с британцем Томом Аспиналлом.

Прямой эфир будет доступен на сайте и в приложении Olimpbet. Ставь и смотри одновременно. А еще компания вернет 15% от ставки на победу Павловича, если он проиграет.

Поединок Сергея и Тома стал возможен из-за серьезной травмы Джона Джонса, который готовился защищать титул в бою против Стипе Миочича. Когда стало понятно, что американец выбыл надолго, организаторы нашли выход из положения, предложив Павловичу и Аспиналлу выйти на коротком уведомлении за временный титул.

Оба бойца в отличных кондициях и идут на солидных сериях. У Павловича шесть побед подряд в первом раунде, у Аспиналла — три последних победных поединка завершились в первом раунде. Правда, Сергей выигрывает именно нокаутом, а Том иногда использует удушающие и болевые приемы. Сможет ли амбассадор Olimpbet снова победить оппонента досрочно и стать временным чемпионом? Если веришь в успех Сергея, заряжай на нашего богатыря с коэффициентом 1.80, а компания вернет 15%, если выиграет Том. На победу британца можно поставить за 2.07.

Для новых клиентов букмекерская компания подготовила специальный промокод UFC на 500 рублей и страховку первой ставки. Если единоборства, то только с Olimpbet!