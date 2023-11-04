«Зенит» не проигрывает при арбитре Алексее Сухом, сегодня на победу 1.66

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Сегодня «Балтика» принимает «Зенит».

С 2017 года Алексей Сухой отработал 10 матчей Зенита – итог 6 побед, 4 ничьих против «Анжи», «Динамо», «Оренбурга» и «Уфы». После назначения Сергея Семака была всего одна ничья, остальные матчи (включая товарищескую игру с «Сепаханом» в этом сезоне) «Зенит» выиграл. Более того, в каждом из последних шести игр забивал минимум два мяча.

«Балтика» все 11 очков набрала дома, но «Зенит» – лучшая выездная команда РПЛ в этом сезоне: 14 очков в семи турах и 13 голов. Сегодня действующий чемпион может хотя бы временно вернуться на первую строчку – для этого нужно набирать три очка за 1.66, пятое домашнее непоражение «Балтики» подряд идет по 2.30.

За 9 официальных матчей с участием «Зенита» Алексей Сухой назначил всего один пенальти, как и всего за сезон – поставил точку больше двух месяцев назад в матче «Спартака» и «Краснодара». Снова без пенальти – 1.65/ поставит – 2.15.

Матч начнется в 19:00 МСК.

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1 комментарий

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ЦСКА1960
Ожидается "сухая" победа?))
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