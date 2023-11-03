Последний шанс на еврокубки для «Тобола»

В Астане 4 ноября в финале Кубка Казахстана встретятся «Ордабасы» и «Тобол».

Будущие финалисты свой путь начали победами «Мактааралом» и «Аксу» соответственно.

В ¼ финала «Ордабасы» прошли петропавловский «Кызылжар», а костанайцы взяли верх над соперниками из карагандинского «Шахтера».

В полуфинале шымкентцы устроили настоящий триллер в противостоянии с «Астаной». В столице Казахстана первый матч закончился минимальной победой хозяев, в Шымкенте игроки «Ордабасы» за 90 минут также смогли забить лишь один гол, все перетекло в овертаймы, где сильнее оказались хозяева.

Стоит отметить, что «Ордабасы» второй год подряд играет в финале Кубка Казахстана.

В 2022 году они оказались сильнее «Акжайыка» и подняли над головой заветный трофей.

«Тобол» же в финал вышел за счет победы по сумме двух матчей над «Атырау».

Теперь на поле СК «Астана Арена» эти две команды определят обладателя Кубка Казахстана.

В случае победы «Тобол» помимо трофея получит право представлять Казахстан в Лиге Европы УЕФА на следующий сезон. Но при компания UBET фаворитом матча считают именно действующего чемпиона, предлагая их победу с коэффициентом 2.11, на победу «Тобола» коэффициент -3.32

Матч пройдёт в Астане 4 ноября в 16:00.