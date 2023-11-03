Де Минаур обыграл Рублева в 3 из 4 матчей. Перед 1/4 финала он отдыхал на день больше, но идет андердогом – 3.00

Андрей Рублев и Алекс де Минаур встретятся в четвертьфинале турнира в Париже.

Австралийский теннисист победил Рублева в 3 из 4 личных встреч, в том числе в последней, которая состоялась в феврале 2023 года.

Де Минаур без борьбы вышел в 1/4 финала – его соперник Янник Синнер снялся с «Мастера» в день игры. Таким образом, австралиец отдыхал на день больше Рублева.

Букмекеры считают россиянина фаворитом матча за 1.44. Победа де Минаура оценивается в 3.00.

Встреча состоится 3 ноября и начнется в 23:00 мск.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Подводим итоги группового этапа Фонбет Кубка России: кто удивил, какие были коэффициенты?