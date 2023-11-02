Российские команды обеспечили прибыль игрокам: БЕТСИТИ подводит итоги The International 12

Результаты главного чемпионата года по Dota 2

В ночь с 29 на 30 октября завершился The International 12 по Dota 2. Чемпионом культового соревнования стала российская команда Team Spirit. Это ее второй титул в серии TI.

Парни Ярослава «Miposhka» Найденова подходили к ивенту в статусе фаворита и по итогу не проиграли ни одного матча. Их итоговая статистика по картам — 19:2, это винрейт в 90%, что является абсолютным рекордом за всю историю Инта.

Помимо блестящей игры спиритов интерес клиентов БК БЕТСИТИ подогревался успехом других наших команд: Virtus.pro, BB Team и 9 Pandas. Все они вышли в плей-офф и продержались в нем не менее двух этапов, выведя Россию на первое место по количеству ставок среди регионов.

Три тега из РФ также вошли в топ-5 команд по обороту, однако первое место в нем досталось серебряному призеру турнира — Gaimin Gladiators.

Топ прибыльных матчей для игроков БК БЕТСИТИ тоже почти полностью за нашими командами — четыре из пяти серий прошли при их участии.

А вот глобально доходностью может похвастать лишь 9 Pandas наряду с коллективами из Европы, ЮВА и Южной Африки. Самые крупные выигрыши принесли в основном матчи при участии конкурирующих регионов.