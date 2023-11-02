Голдобин – лучший снайпер и бомбардир КХЛ. 2.30 – коэффициент на его гол ЦСКА

«Спартак» встретится с ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ.

Нападающий красно-белых Николай Голдобин – лучший снайпер (20) и бомбардир (39) этого сезона. Он отличился 5 раз в четырех последних матчах.

Поставить на то, что Голдобин забьет ЦСКА, можно за 2.30. Тотал очков форварда больше 1,5 идет за 2.55.

Матч пройдет 2 ноября и начнется в 19:30 по московскому времени.

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