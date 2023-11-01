ТПС довел до овертайма 7 из 17 матчей – и обязательно побеждал. Сегодня могут сыграть коэффициенты 12.50 и 13.00

«Юкурит» примет ТПС в чемпионате Финляндии по хоккею.

7 из 17 последних матчей ТПС завершились вничью в основное время. Клуб выиграл во всех семи матчах – четырежды овертайме и трижды по буллитам.

Сегодняшний соперник ТПС – «Юкурит» – провел 4 овертайма за 17 матчей и проиграл во всех.

Поставить на ничью в основное время можно за 3.90. Победа ТПС в овертайме идет за 12.50, по буллитам – за 13.00.

Матч состоится 1 ноября и начнется в 19:30 мск.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Что такое фрибет, какие бывают виды, как получить?