ТПС довел до овертайма 7 из 17 матчей – и обязательно побеждал. Сегодня могут сыграть коэффициенты 12.50 и 13.00
«Юкурит» примет ТПС в чемпионате Финляндии по хоккею.
7 из 17 последних матчей ТПС завершились вничью в основное время. Клуб выиграл во всех семи матчах – четырежды овертайме и трижды по буллитам.
Сегодняшний соперник ТПС – «Юкурит» – провел 4 овертайма за 17 матчей и проиграл во всех.
Поставить на ничью в основное время можно за 3.90. Победа ТПС в овертайме идет за 12.50, по буллитам – за 13.00.
Матч состоится 1 ноября и начнется в 19:30 мск.
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