«Спартак» забивает «Краснодару» в среднем по 2 гола. Поставить можно за 1.97

«Спартак» и «Краснодар» встретятся в Фонбет Кубке России.

Команды провели 28 матчей в чемпионате и Кубке России и лишь два раза сыграли вничью. У «Спартака» 18 побед, у «Краснодара» – восемь.

Москвичи забивают в личных встречах в среднем по два гола за игру (56 голов в 28 матчах). Южане отличаются гораздо реже – 39 голов.

Поставить на индивидуальный тотал «Спартака» больше 1,5 можно за 1.97. ИТ меньше идет с коэффициентом 1.83.

Матч состоится 1 ноября и начнется в 20:45 мск.

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