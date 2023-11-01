«Спартак» забивает «Краснодару» в среднем по 2 гола. Поставить можно за 1.97
«Спартак» и «Краснодар» встретятся в Фонбет Кубке России.
Команды провели 28 матчей в чемпионате и Кубке России и лишь два раза сыграли вничью. У «Спартака» 18 побед, у «Краснодара» – восемь.
Москвичи забивают в личных встречах в среднем по два гола за игру (56 голов в 28 матчах). Южане отличаются гораздо реже – 39 голов.
Поставить на индивидуальный тотал «Спартака» больше 1,5 можно за 1.97. ИТ меньше идет с коэффициентом 1.83.
Матч состоится 1 ноября и начнется в 20:45 мск.
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