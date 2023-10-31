«Факел» потерял статус главного претендента на вылет из РПЛ по версии букмекеров

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Букмекер «Пари» изменил котировки на вылет команд из РПЛ по итогам сезона.

Перед 13-м туром главным претендентом на вылет в Первую лигу был «Факел» (2.10). За ним шли «Балтика» (2.35), «Оренбург» (2.65), «Сочи» (2.80) и «Рубин» (3.30).

На данный момент основным претендентом на вылет является «Балтика» (2.10). Букмекер считает, что вместе с ней должен вылететь «Сочи» (2.20).

«Оренбург» (2.50) и «Факел» (2.55) идут выше. Шансы «Рубина» (5.50) на вылет после победы над «Балтикой» (1:0) крайне малы.

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