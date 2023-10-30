Киргизский депутат предложил сажать в тюрьму играющих в казино граждан

Депутат Марлен Маматалиев предложил сажать граждан Киргизии в тюрьму на срок до пяти лет за игру в казино.

Об этом он заявил на заседании парламентского комитета Киргизии по бюджету, экономической и фискальной политике. По его словам, законопроект в скором времени поступит в соответствующие органы.

«Казино, тотализаторы, букмекерские конторы отныне будут работать в одном месте. Если это заведение посетил кыргызстанец, то у них отзывается лицензия.

Во-вторых, в экспертных кругах предлагается самих граждан не только штрафовать, но ли лишать свободы от двух до пяти лет. В этом случае, думаю, ни один гражданин КР не стал бы посещать казино», — сказал Маматалиев.

Согласно закону «Об игорной деятельности в Кыргызской Республике», клиентами игорных заведений не могут быть граждане Киргизии, иностранцы, не достигшие 21-летнего возраста и недееспособные иностранные граждане.

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