Киргизский депутат предложил сажать в тюрьму играющих в казино граждан

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Депутат Марлен Маматалиев предложил сажать граждан Киргизии в тюрьму на срок до пяти лет за игру в казино.

Об этом он заявил на заседании парламентского комитета Киргизии по бюджету, экономической и фискальной политике. По его словам, законопроект в скором времени поступит в соответствующие органы.

«Казино, тотализаторы, букмекерские конторы отныне будут работать в одном месте. Если это заведение посетил кыргызстанец, то у них отзывается лицензия.

Во-вторых, в экспертных кругах предлагается самих граждан не только штрафовать, но ли лишать свободы от двух до пяти лет. В этом случае, думаю, ни один гражданин КР не стал бы посещать казино», — сказал Маматалиев.

Согласно закону «Об игорной деятельности в Кыргызской Республике», клиентами игорных заведений не могут быть граждане Киргизии, иностранцы, не достигшие 21-летнего возраста и недееспособные иностранные граждане.

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3 комментария

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Au.
100 пудов сам играл/играет
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Agent Smith
А владельцев казино награждать как помошников в выявлении преступников?
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catcher69
аульский депутат
0
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