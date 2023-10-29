«Сити» и «Юнайтед» – единственные в АПЛ без ничьих. Сегодня – 4.29
Сегодня «Манчестер Юнайтед» принимает «Манчестер Сити» в АПЛ.
За 46 последних матчей между собой клубы сыграли лишь 4 ничьи – все по 0:0. При этом «Манчестер Юнайтед» не играл вничью 21 официальный матч подряд (после 2:2 с «Тоттенхэмом» в апреле), а у «Манчестер Сити» 12 матчей подряд (после «Севильи» в Суперкубке Европы).
Ничья в дерби идет за 4.29.
То, что ничейного результата не будет – 1.23.
Точный счет 1:1 – 7.10.
Старт матча в 18:30 по Москве.
За последние три года «Сити» – безоговорочный фаворит дерби. А что в воскресном матче с «МЮ» на «Олд Траффорд»?
ПАОК проигрывал в ЛК, а вышел Оздоев – и заработал пенальти, так греки победили с коэффициентом 51.00!
1 комментарий