«Сити» и «Юнайтед» – единственные в АПЛ без ничьих. Сегодня – 4.29

Сегодня «Манчестер Юнайтед» принимает «Манчестер Сити» в АПЛ.

За 46 последних матчей между собой клубы сыграли лишь 4 ничьи – все по 0:0. При этом «Манчестер Юнайтед» не играл вничью 21 официальный матч подряд (после 2:2 с «Тоттенхэмом» в апреле), а у «Манчестер Сити» 12 матчей подряд (после «Севильи» в Суперкубке Европы).

Ничья в дерби идет за 4.29.

То, что ничейного результата не будет – 1.23.

Точный счет 1:1 – 7.10.

Старт матча в 18:30 по Москве.

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