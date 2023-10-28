«Барселона» – «Реал»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита Эль-Класико

28 октября в 11-м туре чемпионата Испании состоится первое в сезоне Эль-Класико. «Барселона» на стадионе «Олимпик Льюис Компани» примет мадридский «Реал». Встреча начнётся в 17:15.

После десяти туров «Реал» занимает первое место в таблице Примеры, в активе столичного клуба 25 очков. Каталонцы с 24-ю баллами находятся на третьей строчке.

Соперники подходят к матчу с определенными кадровыми проблемами. У «Барсы» травмированы Жюль Кунде и Серджи Роберто, под вопросом участие в игре Роберта Левандовски, Рафиньи и Френки де Йонга.

В последней встрече мадридцев повреждение получил лучший бомбардир команды Джуд Беллингем, но, по словам Карло Анчелотти, это не помешает англичанину сыграть против каталонцев. А вот ясности относительно выхода на поле второго снайпера «Реала» Хоселу пока нет.

«Барселона» выиграла все семь домашних матчей в сезоне. Сине-гранатовые – единственная команда Примеры, которая не потерпела ни одного поражения в чемпионате.

Каталонцы победили в трех из четырех последних очных матчей. В четырех из пяти предыдущих Эль-Класико было забито три и более мячей.

БЕТСИТИ предлагает поставить на победу хозяев предстоящей встречи за 2.60, успех мадридцев идет за 2.70, вероятность ничьи оценивается коэффициентом 3.80. Сделать ставку на результативный футбол и взять ТБ 2.5 можно за 1.60.

Игроки БЕТСИТИ отдают небольшое предпочтение гостям, на победу «Реала» ставят 40% бетторов. 37% игроков считают, что три очка достанутся «Барселоне». 23% от общего количества ставок на исход приходится на ничью.

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