Бывшие игроки РПЛ спасли «Лилль» в матче со «Слованом» – мог сыграть коэффициент 9.00

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«Лилль» победил «Слован» (2:1) в третьем туре группового этапа Лиги конференций.

Французский клуб пропустил на 23-й минуте и долго не мог отыграться.

«Лилль» сравнял лишь в середине второго тайма. Гол организовали бывшие игроки РПЛ – Юсуф Языджи забил с передачи Реми Кабелла.

Спустя 14 минут экс-футболист «Краснодара» забил победный мяч, установив окончательный счет – 2:1.

Перед матчем на победу «Слована» давали коэффициент 9.00.

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1 комментарий

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Faust Doc
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ЦСКА и Краснодар спасают Лилль
Зенит пропускает 4 от (кто там Луневу накидал?).
Спартак не забивает пенальти МЮ и отлетает.
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