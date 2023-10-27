Бывшие игроки РПЛ спасли «Лилль» в матче со «Слованом» – мог сыграть коэффициент 9.00
«Лилль» победил «Слован» (2:1) в третьем туре группового этапа Лиги конференций.
Французский клуб пропустил на 23-й минуте и долго не мог отыграться.
«Лилль» сравнял лишь в середине второго тайма. Гол организовали бывшие игроки РПЛ – Юсуф Языджи забил с передачи Реми Кабелла.
Спустя 14 минут экс-футболист «Краснодара» забил победный мяч, установив окончательный счет – 2:1.
Перед матчем на победу «Слована» давали коэффициент 9.00.
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