ПАОК сделал 3:2 из 0:2 с «Абердином», Оздоев заработал решающий пенальти. В лайве камбэк шел за 51.00

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ПАОК победил «Абердин» (3:2) на выезде в третьем туре Лиги конференций.

Греческий клуб проигрывал со счетом 0:2 к 73-й минуте. После выхода Магомеда Оздоева на замену ПАОК трижды забил в концовке, а решающий пенальти на 93-й минуте заработал именно россиянин.

В лайве коэффициент на камбэк ПАОКа достигал 51.00. Перед матчем греки шли фаворитами за 2.05.

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ПАОК проигрывал в ЛК, а вышел Оздоев – и заработал пенальти, так греки победили с коэффициентом 51.00!

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