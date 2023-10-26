Глава Hardcore Сульянов поставил 1 000 000 рублей на Фьюри

Анатолий Сульянов vs Фрэнсис Нганну — только в Olimpbet.

Анатолий Сульянов давно хотел увидеть экс-чемпиона UFC Нганну в Hardcore, но получил отказ. Сможет ли известный промоутер заработать на поражении Фрэнсиса?

Глава Hardcore Media вновь решил испытать удачу. Как всегда, сделал он это в мобильном приложении Olimpbet. Сульянов поставил 1 000 000 рублей на суперзвезду бокса Тайсона Фьюри. «Цыганский король», по мнению Анатолия, справится за пять раундов, Нганну больше не протянет. 28 октября мы узнаем, оправдает ли Фьюри надежды главы Hardcore Media. Бой состоится в Саудовской Аравии.

Сульянов зарядил на британца за 1.08. Небольшой потенциальный профит, но шансов у Нганну, по мнению экспертов и журналистов, практически нет. Или Анатолию стоило рискнуть и поставить на Фрэнсиса с кэфом 8.35? Какой выбор сделаешь ты?

Присоединяйся к флешмобу Сульянова, залетай в линию Olimpbet и грузи на своего фаворита. Можно поставить не только на победу одного из боксеров, но и попробовать угадать, будет ли досрочная победа в этом поединке. Если Тайсон и Фрэнсис пройдут всю дистанцию, то сыграет коэффициент 5.60.

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