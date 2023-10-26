«Салават» победил в 6 из 7 последних матчей, но идет аутсайдером с «Авангардом»
«Авангард» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в регулярном чемпионате КХЛ.
Уфимский клуб одержал 6 побед в 7 последних матчах. У «Авангарда» на этом отрезке 4 победы и 3 поражения.
Омичи идут фаворитами у букмекеров за 2.33. На ничью дают коэффициент 4.30, победа «Салавата» идет за 2.75.
Игра состоится 26 октября. Начало встречи – в 16:30 по московскому времени.
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