«Салават» победил в 6 из 7 последних матчей, но идет аутсайдером с «Авангардом»

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«Авангард» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в регулярном чемпионате КХЛ.

Уфимский клуб одержал 6 побед в 7 последних матчах. У «Авангарда» на этом отрезке 4 победы и 3 поражения.

Омичи идут фаворитами у букмекеров за 2.33. На ничью дают коэффициент 4.30, победа «Салавата» идет за 2.75.

Игра состоится 26 октября. Начало встречи – в 16:30 по московскому времени.

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6 комментариев

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rustam akhmetyanov
Фонбет рулит
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strash
В стране, где идеологию заменили деньги и спортом рулят букмекеры )))
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Великий Кукурузо
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вот именно! странные кэфы как по мне.
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rustam akhmetyanov
Вот и ответ
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Ачиваков Марат
Ответ strash
В стране, где идеологию заменили деньги и спортом рулят букмекеры )))
Они походу и минусуют.
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