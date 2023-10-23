«Локомотив» проиграл три последних матча, но идет явным фаворитом в игре со СКА

«Локомотив» примет СКА в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Ярославля проиграл три матча подряд – «Витязю» (1:2), ЦСКА (0:3) и «Авангарду» (1:4). Тем не менее, букмекеры считают «Локомотив» очевидным фаворитом сегодняшней игры.

Поставить на победу «Локомотива» в основное время можно за 2.20. Ставки на СКА принимаются с коэффициентом 3.10, на ничью – за 4.10.

Матч состоится 23 октября. Начало – в 19:00 мск.

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