Макдэвид получил травму. Поставить на его главного конкурента за «Морис Ришар Трофи» можно за 5.00
Коннор Макдэвид выбыл из-за травмы на 1-2 недели.
Нападающий «Эдмонтона» перестал быть главным претендентом на «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.
С Макдэвидом сравнялся нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс – поставить на обоих хоккеистов можно за 5.00.
Капитан «Эдмонтона» забросил 2 шайбы в этом сезоне. У форварда «Торонто» 6 голов.
«Аякс» в зоне вылета. Что там происходит?
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