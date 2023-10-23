Макдэвид получил травму. Поставить на его главного конкурента за «Морис Ришар Трофи» можно за 5.00

Коннор Макдэвид выбыл из-за травмы на 1-2 недели.

Нападающий «Эдмонтона» перестал быть главным претендентом на «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

С Макдэвидом сравнялся нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс – поставить на обоих хоккеистов можно за 5.00.

Капитан «Эдмонтона» забросил 2 шайбы в этом сезоне. У форварда «Торонто» 6 голов.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Аякс» в зоне вылета. Что там происходит?