Макдэвид получил травму. Поставить на его главного конкурента за «Морис Ришар Трофи» можно за 5.00

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Коннор Макдэвид выбыл из-за травмы на 1-2 недели.

Нападающий «Эдмонтона» перестал быть главным претендентом на «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

С Макдэвидом сравнялся нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс – поставить на обоих хоккеистов можно за 5.00.

Капитан «Эдмонтона» забросил 2 шайбы в этом сезоне. У форварда «Торонто» 6 голов.

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1 комментарий

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Maxim Shumov
А я думал, главным конкурентом будет Овечкин. Все-таки вон сколько уже накидал
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