«Милан» – «Ювентус»: игроки БЕТСИТИ считают, что матч завершится вничью

22 октября в матче девятого тура чемпионата Италии встретятся «Милан» и «Ювентус». Игра состоится на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 21:45.

После восьми туров «Милан» с 21 баллом возглавляет таблицу Серии А. Команда выиграла семь матчей при одном поражении.

«Ювентус» с 17 очками располагается на третьей строчке. У коллектива Массимилиано Аллегри пять побед, две ничьи и одно поражение.

«Милан» не проигрывает туринцам в пяти матчах подряд. В прошлом сезоне команда Стефано Пиоли нанесла сопернику два поражения – 2:0 на своем поле и 1:0 в гостях.

«Ювентус» не забивает в трех очных матчах кряду. Всего в четырех последних личных встречах было не более двух голов. В БЕТСИТИ поставить на ТМ 2.5 в предстоящей игре можно за 1.74.

Победа «Милана» оценивается коэффициентом 2.35, выигрыш «Ювентуса» идет за 3.40, на ничейный исход предлагается 3.30.

Бетторы БЕТСИТИ не выделяют явного фаворита матча. 31% игроков ставят на победу команды Пиоли, в успех гостей верят 29%, на ничью приходится 40% от общего объема ставок.

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