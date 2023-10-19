Овечкин без голов в 3 матчах сезона НХЛ. Букмекеры перестали верить, что он забросит 40 за регулярку

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Александр Овечкин остался без голов в трех стартовых матчах сезона НХЛ.

Такое случилось с нападающим «Вашингтона» лишь в третий раз за карьеру. 38-летний хоккеист также впервые не бросил в створ в двух играх НХЛ подряд.

Еще перед стартом сезона букмекеры принимали за 1.85 ставки на то, что Овечкин забросит в регулярном чемпионате 41 шайбу и более.

Спустя пять дней после первого матча капитана «Вашингтона» в новом сезоне ожидания снизились. «Пари» дает 1.85 на тотал Овечкина меньше 37,5.

Нападающему осталось забросить 73 шайбы, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (894) по голам в НХЛ.

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