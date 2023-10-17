«Мне предложили 20 тысяч евро». Предполагаемый информатор Короны заявил, что выдумал информацию об игре Залевского на ставках

Предполагаемый информатор инсайдера Фабрицио Короны опроверг данные о причастности Николы Залевского к ставкам на спорт.

Мужчина, отказавшийся раскрывать свое имя, в эфире подкаста Cerbero рассказал, что является информатором Короны. Он признался, что выдумал информацию о нелегальных ставках защитника «Ромы» на спорт.

«Информация ложная, у меня нет никаких доказательств. Я сказал полную чушь.

На что я рассчитывал? Он (Корона) сказал мне, что мы встретимся в Риме и поговорим о компенсации. Он предложил 20 тысяч евро за информацию без подтверждения.

Я согласился из-за финансовых проблем. Но я понимаю, что поступил аморально», – цитирует мужчину La Gazzetta dello Sport.

На данный момент прокуратура не проводила расследований в отношении 21-летнего футболиста.

Ранее Корона сообщил, что в деле о ставках замешаны полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли, хавбек «Ньюкасла» Сандро Тонали и вингер «Астон Виллы» Николо Дзаньоло. Позднее его информация подтвердилась и добавился Залевски – утверждалось, что он поставил на свою желтую карточку.

Затем инсайдер опубликовал на своем сайте имена 17 действующих футболистов, причастных к ставочному скандалу. Позже пост был удален.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Скандал в Италии нарастает: в ставках подозревают уже четверых. Плюс Тонали, Дзаньоло из АПЛ и Залевски из «Ромы»