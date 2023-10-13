Залевски поставил, что получит желтую в матче «Ромы» с «Салернитаной». Его предупредили на 94-й (La Repubblica)

Теги Рома серия А Италия происшествия Ставки на спорт Салернитана Ставки на футбол Никола Залевски Футбол

Никола Залевски поставил на то, что получит желтую карточку в игре «Ромы».

Бывший фотоагент Фабрицио Корона, ранее заявивший о причастности полузащитника к ставкам, в эфире Radio Radio сообщил, что мать футболиста «Ромы» прислала ему сообщения с просьбой не упоминать имя ее сына.

По данным La Repubblica, поляк, как предполагается, поставил на то, что будет предупрежден во время матча против «Салернитаны» 22 мая. На 94-й минуте желтая карточка действительно была ему показана.

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12 комментариев

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Влад Безруков
Фееричный дурак, конечно)
Но там по информации Романо полноценный состав сборной Италии можно составить из ставочников
+11
-1
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Александр Белов
Блин вам такие деньги платят, куда вы лезете то? Ну просто зачем?
+6
-2
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Отец Абду
Серия Адин Икс Бет:)
+3
0
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alexmixer9
Ответ Влад Безруков
Фееричный дурак, конечно) Но там по информации Романо полноценный состав сборной Италии можно составить из ставочников
Там так и есть
Вратари и тренеры только не засветились вроде, даже президент лечче есть)
+1
0
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Дядя ТУРА
Ответ Александр Белов
Блин вам такие деньги платят, куда вы лезете то? Ну просто зачем?
приумножить брат. на жёлтую коэф минимум 4
+1
0
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Уолтер Собчак
Ответ Александр Белов
Блин вам такие деньги платят, куда вы лезете то? Ну просто зачем?
Я вот тоже не понимаю. И так зарплаты большие, миллионеры ведь. Играй хорошо — будешь получать ещё больше, будешь мультимиллионером. Но нет, занимаются какой-то хернёй.
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Влад Безруков
Ответ Кефтеме
Их много развелось я вижу , Тоуни создал тренд (после него очень многие начали ставить)
Просто никто не расследовал
Было бы интересно узнать кто ещё этим занимается, если бы взялись во всех лигах за ставочников, а уверен, что там очень много интересных личностей могло всплыть
+1
-1
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