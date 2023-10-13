Залевски поставил, что получит желтую в матче «Ромы» с «Салернитаной». Его предупредили на 94-й (La Repubblica)

Никола Залевски поставил на то, что получит желтую карточку в игре «Ромы».

Бывший фотоагент Фабрицио Корона, ранее заявивший о причастности полузащитника к ставкам, в эфире Radio Radio сообщил, что мать футболиста «Ромы» прислала ему сообщения с просьбой не упоминать имя ее сына.

По данным La Repubblica, поляк, как предполагается, поставил на то, что будет предупрежден во время матча против «Салернитаны» 22 мая. На 94-й минуте желтая карточка действительно была ему показана.

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