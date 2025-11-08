«МЮ» спасся на 96-й минуте матча с «Тоттенхэмом» – 2:2. В лайве на ничью давали меньше 4% вероятности

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в гостях с «Тоттенхэмом» в 11-м туре АПЛ (2:2).

«МЮ» открыл счет на 32-й минуте. «Тоттенхэм» на 84-й сравнял, а на 91-й вышел вперед. Манкунианцы спаслись на 96-й.

В прематче команда Рубена Аморима котировалась небольшим фаворитом, ничья оценивалась в 3.50. В лайве перед вторым голом «МЮ» коэффициент на ничью достигал 26.00 (около 3,85% вероятности).

У «МЮ» все шансы постричь фаната. Ждет легкий календарь: почти всегда фавориты