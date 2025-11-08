«Ростов» впервые за 6 лет обыграл «Сочи» – 1:0. До этого было 6 поражений и 3 ничьих
«Ростов» в гостях победил «Сочи» в 15-м туре Мир РПЛ (1:0).
В прематче «Ростов» котировался фаворитом с коэффициентом 2.27. Ростовчане сыграли 9 матчей подряд с тоталом меньше 2,5 голов.
«Сочи» проиграл «Ростову» лишь второй раз в истории очного противостояния. Предыдущее поражение случилось в октябре 2019 года. После этого было 6 побед сочинцев и 3 ничьих.
