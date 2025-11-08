«Арсенал» на 94-й минуте упустил победу над «Сандерлендом» – 2:2. В лайве на ничью давали 7% вероятности
«Арсенал» на выезде упустил победу над «Сандерлендом» в 11-м туре АПЛ.
Хозяева открыли счет на 36-й минуте. На 54-й лондонцы сравняли, на 74-й вышли вперед. «Сандерленд» спасся от поражения благодаря голу на 94-й.
В прематче «Арсенал» котировался явным фаворитом у букмекеров, ничья оценивалась коэффициентом 4.40. В лайве при счете 2:1 в пользу «Сандерленда» котировки на ничью достигали 13.00 (примерно 7% вероятности).
«Сандерленд» прервал сухую серию лондонцев из 812 минут. На гол хозяев можно было поставить за 2.00.
