«Арсенал» на 94-й минуте упустил победу над «Сандерлендом» – 2:2. В лайве на ничью давали 7% вероятности

«Арсенал» на выезде упустил победу над «Сандерлендом» в 11-м туре АПЛ.

Хозяева открыли счет на 36-й минуте. На 54-й лондонцы сравняли, на 74-й вышли вперед. «Сандерленд» спасся от поражения благодаря голу на 94-й.

В прематче «Арсенал» котировался явным фаворитом у букмекеров, ничья оценивалась коэффициентом 4.40. В лайве при счете 2:1 в пользу «Сандерленда» котировки на ничью достигали 13.00 (примерно 7% вероятности).

«Сандерленд» прервал сухую серию лондонцев из 812 минут. На гол хозяев можно было поставить за 2.00.

Тренеры, которым Гвардиола только проигрывал: помимо Слота – Мотте, и.о. из «Лейпцига» и двум британцам