«Бавария» впервые в сезоне потеряла очки – с «Унионом» (2:2). Ничья оценивалась в 13% вероятности
«Бавария» на выезде сыграла вничью с «Унионом» в 10-м туре Бундеслиги (2:2).
Хозяева открыли счет на 27-й минуте, «Бавария» сравняла на 38-й. «Унион» вышел вперед на 83-й, на 93-й мюнхенцы спаслись от поражения.
В прематче «Бавария» котировалась явным фаворитом с коэффициентом 1.23. Ничья оценивалась в 7.50 (13% вероятности).
«Бавария» впервые в сезоне не выиграла, до этого было 16 побед подряд во всех турнирах. «Унион» не проиграл мюнхенцам 2-й матч кряду – весной команды сыграли 1:1.
