6.00 – Холанд побьет рекорд Ширера по голам в АПЛ

Букмекеры оценили шансы Эрлинга Холанда побить рекорд по голам в АПЛ.

Лучшим бомбардиром в истории Премьер-лиги является Алан Ширер – 260 голов в 441 матче. На данный момент 25-летний Холанд забил 98 мячей в 107 играх АПЛ. Букмекеры дают коэффициент 6.00 на то, что форвард «Ман Сити» обгонит Ширера.

В текущем сезоне АПЛ у Холанда 13 голов в 10 матчах.

