Инсайдер Корона назвал Залевского из «Ромы» четвертым фигурантом дела о ставках. Игрок отрицает обвинения

Никола Залевски стал четвертым фигурантом дела о ставках, сообщил инсайдер Фабрицио Корона.

Журналист отметил, что полузащитник «Ромы» и сборной Польши ставил на футбольные матчи на нелегальных платформах.

Ранее Корона сообщил, что в деле о ставках замешаны полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли, хавбек «Ньюкасла» Сандро Тонали и вингер «Астон Виллы» Николо Дзаньоло. Позднее его информация подтвердилась.

По данным VG, Залевски спокойно отнесся к появившимся слухам и отрицает обвинения. Он не получал уведомлений от прокуратуры Турина.

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