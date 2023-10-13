Инсайдер Корона назвал Залевского из «Ромы» четвертым фигурантом дела о ставках. Игрок отрицает обвинения

Теги Рома серия А Италия Ставки на спорт Николо Дзаньоло Ставки на футбол Сандро Тонали Николо Фаджоли Никола Залевски Ставки

Никола Залевски стал четвертым фигурантом дела о ставках, сообщил инсайдер Фабрицио Корона.

Журналист отметил, что полузащитник «Ромы» и сборной Польши ставил на футбольные матчи на нелегальных платформах.

Ранее Корона сообщил, что в деле о ставках замешаны полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли, хавбек «Ньюкасла» Сандро Тонали и вингер «Астон Виллы» Николо Дзаньоло. Позднее его информация подтвердилась

По данным VG, Залевски спокойно отнесся к появившимся слухам и отрицает обвинения. Он не получал уведомлений от прокуратуры Турина.

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3 комментария

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Метро
Не знал, что Дзаньоло вингер Милана. Для меня, как для болельщика клуба, это новость.
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kazbek.sultanbek
Перед выходом на замену поставил, что получит желтую карточку. И вы знаете, получил.
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Денис Калявин
Интересные такие схемы)
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