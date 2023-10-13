Инсайдер Корона назвал Залевского из «Ромы» четвертым фигурантом дела о ставках. Игрок отрицает обвинения
Никола Залевски стал четвертым фигурантом дела о ставках, сообщил инсайдер Фабрицио Корона.
Журналист отметил, что полузащитник «Ромы» и сборной Польши ставил на футбольные матчи на нелегальных платформах.
Ранее Корона сообщил, что в деле о ставках замешаны полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли, хавбек «Ньюкасла» Сандро Тонали и вингер «Астон Виллы» Николо Дзаньоло. Позднее его информация подтвердилась.
По данным VG, Залевски спокойно отнесся к появившимся слухам и отрицает обвинения. Он не получал уведомлений от прокуратуры Турина.
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