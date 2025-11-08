«Арсенал» пропустил 3 гола в 16 матчах сезона. 1.75 – «Сандерленд» не забьет в очной встрече
«Арсенал» сыграет в гостях с «Сандерлендом» в 11-м туре АПЛ.
«Арсенал» – явный фаворит матча с коэффициентом 1.46. На победу «Сандерленда» букмекеры дают 8.10, на ничью – 4.60.
В этом сезоне «канониры» пропустили всего 3 гола в 16 матчах во всех турнирах. Также лондонцы провели 8 игр подряд на ноль. Если сухая серия «Арсенала» продлится, сыграет коэффициент 1.75.
На гол «Сандерленда» можно поставить за 2.00.
Матч пройдет 8 ноября. Начало – в 20:30 мск.
8 сухарей подряд у мегазащиты «Арсенала» – несите все рекорды!
