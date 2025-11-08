«Арсенал» пропустил 3 гола в 16 матчах сезона. 1.75 – «Сандерленд» не забьет в очной встрече

«Арсенал» сыграет в гостях с «Сандерлендом» в 11-м туре АПЛ.

«Арсенал» – явный фаворит матча с коэффициентом 1.46. На победу «Сандерленда» букмекеры дают 8.10, на ничью – 4.60.

В этом сезоне «канониры» пропустили всего 3 гола в 16 матчах во всех турнирах. Также лондонцы провели 8 игр подряд на ноль. Если сухая серия «Арсенала» продлится, сыграет коэффициент 1.75.

На гол «Сандерленда» можно поставить за 2.00.

Матч пройдет 8 ноября. Начало – в 20:30 мск.

8 сухарей подряд у мегазащиты «Арсенала» – несите все рекорды!