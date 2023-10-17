Olimpbet вернет 15% от ставки на победу Махачева

21 октября в Абу-Даби пройдет турнир UFC 294. Главное событие вечера — титульный бой в легком дивизионе между Исламом Махачевым и Александром Волкановски.

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Поединок действующего чемпиона UFC в легком весе Махачева и экс-обладателя титула Волкановски стал возможен после снятия с боя из-за травмы Чарльза Оливейры. Ислам и Александр уже встречались в феврале 2023 года, когда россиянин победил единогласным решением судей. И в этот раз он выступает фаворитом, на Махачева можно поставить с коэффициентом 1.36. Заряжать на Ислама еще и выгодно, ведь Olimpbet вернет 15% от ставки, если пари проиграет.

Для Волкановски турнир в Абу-Даби — возможность взять реванш за поражение в прошлою бою. Февральский поединок был очень близким, а некоторые журналисты, эксперты и болельщики считают, что «Александр Великий» смотрелся предпочтительнее. При этом австралиец обвинял Махачева в употреблении допинга. Второе подряд поражения от Ислама поставит крест на амбициях Волкановски превзойти Хабиба Нурмагомедова. Зарядить на Алекса можно с очень привлекательным коэффициентом — 3.15.

Основной кард UFC 294 вызывает повышенный интерес у всего всех российских поклонников ММА. В со-главном бою встретятся Хамзат Чимаев и Камару Усман, а чуть ранее свой поединок против Джонни Уокера проведет Магомед Анкалаев. В предварительном карде дебютирует в UFC Шарабутдин Магомедов, он проведет бой против Бруно Силвы.

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