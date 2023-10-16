Коэффициенты на победу норвежского клуба скачут пятый матч подряд – поражений еще не было

Зафиксировано аномальное движение коэффициентов на победу клуба «Одд 2» из третьего дивизиона Норвегии.

Коэффициенты скачут уже пятый матч подряд – во всех «Одд 2» не проигрывал.

В день матча против «Старта 2» коэффициент на победу «Одда» обрушился с 3.30 до 1.85. Игра завершилась вничью (1:1), «Одд» сравнял на 90-й минуте.

Перед игрой с «Асколленом» победа «Одда» выросла с 1.08 до 1.85. «Одд» выиграл 5:2, уступая 0:2 к перерыву.

Против «Халсена» коэффициент на «Одд 2» обвалился с 1.85 до 1.45 в день игры. Итог – победа 2:1 и победный мяч на 89-й минуте.

За несколько часов до игры с «Фредрикстадом 2» коэффициент на победу «Одда» упал с 1.48 до 1.22. Матч завершился со счетом 1:1.

Сегодня «Одд 2» сыграет против «Мьендалена 2». После открытия линий за победу «Одда» давали 1.65, сейчас – 2.40.

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