5 млн рублей проиграл клиент БЕТСИТИ, поставив на голы в матче Россия – Камерун
Сборная России победила Камерун (1:0) в товарищеском матче.
Перед игрой клиент БЕТСИТИ поставил 5 миллионов рублей на то, что команды забьют минимум два гола.
Ставка на тотал больше 2 за 1.71 могла принести беттору больше 3,5 миллиона рублей чистой прибыли. Однако, игрок остался ни с чем.
Единственный гол забил Федор Чалов. Форвард ЦСКА впервые отличился за сборную России.
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