Коэффициент 30 сыграет, если Овечкин станет лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ

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Букмекеры оценили шансы Александра Овечкина выиграть приз «Морис Ришар Трофи» в этом сезоне.

Трофей вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. Ставка на то, что у форварда «Вашингтона» получится взять «Морис Ришар», идет с коэффициентом 30.

Овечкин рекордные девять раз становился лучшим снайпером регулярного сезона НХЛ. В последний раз это случилось в 2020 году – тогда он забросил 48 шайб.

14 октября 38-летний россиянин проведет первый матч в новом сезоне. Его клуб встретится с «Питтсбургом».

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