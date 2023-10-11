4.20 дают на ничью «Барыса» и «Динамо» в основное время. Так завершились 8 из последних 13 матчей

«Барыс» примет московское «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.

В восьми из последних 13 очных матчей команд была зафиксирована ничья в основное время. Коэффициент на такой исход в сегодняшнем поединке составляет 4.20.

«Динамо» – явный фаворит встречи по версии букмекеров. Победа москвичей в основное время оценивается в 1.85, на итоговую победу можно поставить за 1.47.

Успех «Барыса» в основное время увеличит сумму ставки в четыре раза. Ставки на победу хозяев с учетом овертайма и буллитов принимаются с коэффициентом 2.70.

«Барыс» и «Динамо» сыграют 11 октября, матч начнется в 16:30 мск.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Сорокин и Шестеркин – главные претенденты на «Везину», Макдэвид – на все остальное. В кого верят букмекеры в НХЛ