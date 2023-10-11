Рижское «Динамо» снялось с чемпионата Латвии по футболу. Руководство подозревает игроков в договорном матче

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«Динамо» из Риги уведомило Латвийскую федерацию футбола о снятии команды со второго дивизиона чемпионата Латвии, сообщает сайт ЛФФ.

Руководство клуба обосновало решение тем, что подозревает игроков в организации договорного матча. Клуб заверил федерацию, что окажет полную помощь в расследовании дела.

Согласно регламенту, в оставшихся матчах чемпионата «Динамо» будет засчитано поражение со счетом 0:3.

Под подозрение клуба и ЛФФ попал недавний матч рижан против «Тукумс 2000-2». Динамовцы вели 3:0 после первого тайма, но в итоге проиграли со счетом 3:4.

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