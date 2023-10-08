«Краснодар» обыграл «Ростов», отыгравшись с 0:2. Коэффициент дважды доходил до 17.00

«Краснодар» вырвал победу у «Ростова», отыгравшись с 0:2 (3:2) в 11 туре РПЛ.

Коэффициент на победу хозяев в прематче был 1.75. Перед первым и вторым мячом он доходил до 17.00, перед решающим голом до 8.75.

На 23-й минуте вратарь «быков» Матвей Сафонов ошибся, выбив мяч в ноги Алексею Ионову. Хавбек ростовчан быстро отдал мяч Данилу Глебову, реализовавшему момент. На 43-й Мохаммад Мохеби забил второй. На 50-й минуте Эдуард Сперцян отыграл один мяч. На 81-й минуте Николай Комличенко головой срезал мяч в свои ворота после удара Хуниора Алонсо при розыгрыше углового На 95-й минуте Джон Кордоба забил победный гол «Краснодара».

«Краснодар» идет на первом месте в РПЛ с 27 очками, отрыв от «Крыльев Советов» (у которых игра в запасе), идущих на втором месте – шесть очков. «Зенит» на третьей строчке с 20 очками.

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