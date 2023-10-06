Восьмой тур АПЛ. Превью

После будничных игр в Еврокубках к нам возвращается всемилюбимая Английская Премьер-Лига! Стоит отметить, что матчи пройдут в субботу и воскресенье, но именно последний день недели окажется очень богатым на интересные матчи тура!

“Брайтон” – “Ливерпуль” 08.10.2023 | 19:00

Воскресные матчи начинают в прекрасной вывески. Матч между «Брайтоном» и «Ливерпулем» представляет собой интересное столкновение двух команд, которые показывают отличную игру в последнее время. Обе команды демонстрируют неплохой уровень игры и имеют хорошие показатели в таблице.”Брайтон” сильно улучшил свою игру, став более конкурентоспособным соперником, и в целом радует болельщиков уже несколько сезонов, заставляя считаться со своей командой любого противника. “Ливерпуль” становится то хуже, то лучше, но всё равно является командой высочайшего уровня! Их правильная оборонительная игра и прекрасные исполнители в атакующей линии дают шансы на победу в любой игре.

«Ливерпуль», с другой стороны, всегда считался одной из сильнейших команд в Премьер-лиге. Они имеют выдающихся игроков и атакующий стиль игры, который способен принести им победы. Также считает и компания 1XBET. Эксперты отдают предпочтение “скаузерам”, на которых можно поставить с коэффициентом 2.20, когда “Брайтон” оценивают в 3.04. Однако, мы бы не стали думать, что “чайки” аутсайдеры в этом противостоянии. “Ливерпуль” страдает от травмы и состав подвержен изменениям. Поэтому в матче ожидается напряженная борьба и красочный футбол от обеих сторон, что делает эту игру особенно интересной для болельщиков и любителей футбола.

Наш прогноз: “Брайтон” не проиграет – 1.75

“Арсенал” – “Манчестер Сити” 08.10.2023 | 21:30

Главный матч тура между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» обещает быть весьма напряженным и захватывающим, учитывая неудачные результаты обеих команд в последних матчах. Фанаты обоих клубов точно испытали разочарование. “Арсенал” проиграл вице-чемпиону Франции “Лансу” в Лиге Чемпионов, а “МС” неожиданно уступил в предыдущем туре “Вульверхэмптону”. Теперь перед командами стоит задача вернуться к победам и утешить своих болельщиков.

«Арсенал» и «Манчестер Сити» – это две топовые команды в английской Премьер-лиге, и у них есть все необходимые навыки и потенциал, чтобы показать выдающийся футбол. Учитывая последние результаты, стоит полагать, что и Артета, и Гвардиола уже понимают в чем слабые и сильные места их соперников. Кто именно сможет победить в этом матче?

Эксперты компании 1XBET предполагают, что именно чемпион в лице “МанСити” имеет бОльшие шансы на победу, несмотря на домашний матч для “канониров”. Вероятно, что поражение от “Ланса” внесло некоторые коррективы в коэффициентах. “Арсенал” предлагают выбрать за 2.98, на гостей дают 2.48. Мы же считаем, что домашний стадион лондонцев придаст им нужный заряд энергии, который не даст проиграть команде, но и класс “МС” нельзя исключать.

Наш прогноз: ничья – 3.62

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