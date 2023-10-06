Выиграй билеты на UFC 294 от OLIMPBET

Букмекерская компания Olimpbet проводит розыгрыш билетов на главный осенний турнир UFC, который пройдет 21 октября в Абу-Даби.

В столице ОАЭ состоятся сразу несколько боев, за которыми в России будут следить особо пристально. Исламу Махачеву предстоит защита пояса легкого дивизиона в реванше против Чарльза Оливейры. Хамзат Чимаев возвращается в октагон и будет противостоять бразильцу Паулу Косте, а Магомед Анкалаев сразится с Джонни Уокером. Конечно, не забудем и про дебют Шарабутдина «Шары Буллета» Магомедова в UFC, его первым соперником в лиге станет Бруно Силва. Все эти бои клиенты Olimpbet имеют шанс увидеть вживую!

Условия розыгрыша билетов на UFC 294 от Olimpbet крайне просты. Необходимо сделать ставку в приложении или на сайте Olimpbet от 2000 рублей на любое событие с коэффициентом от 1.50 для ординара и от 1.80 для экспресса. В розыгрыше участвуют как действующие клиенты, так и новые, которые зарегистрируются во время проведения акции.

Всего победителей будет восемь, их определит генератор случайных чисел, результаты объявим 13 октября на сайте Olimpbet. Пять человек получат по два билета на мощнейший ивент UFC в Абу-Даби, за шестое место – перчатки с автографом амбассадора Olimpbet и бойца UFC Сергея Павловича, за седьмое – Apple Watch 8, а за восьмое – Яндекс Станция. Прими участие и выиграй ценные призы!

Стать победителем может даже тот, кто зарегистрируется в приложении или на сайте только сейчас. Все новые клиенты получат бонус в виде фрибета на 500 рублей по промокоду UFC. Получай максимум эмоций от единоборств вместе с Olimpbet!