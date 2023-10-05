«Астана» – «Виктория» (Пльзень): статистика личных встреч и прогнозы экспертов на матч Лиги конференций 5 октября

Комментаторы и амбассадоры FONBET Роман Нагучев и Ербол Каиров оценили шансы «Астаны» в матче второго тура группового этапа Лиги конференций против «Виктории».

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В какой форме «Астана»

В прошлом туре чемпионата Казахстана «Астана» проиграла «Актобе» (0:2), из-за чего уступила чемпионский титул «Ордабасы» и разыграет с «Актобе» второе место и более выгодную путевку в следующую Лигу конференций. Групповой этап этого розыгрыша чемпион КПЛ начал с разгромного поражения от «Динамо» в Загребе (1:5). Дома столичный клуб куда успешнее выступает в основной стадии еврокубков и не проиграл 5 последних встреч (4 победы и 1 ничья), правда, этого результата достиг совершенно другой состав более 7 лет назад. На своей арене подопечные Григория Бабаяна идут без поражений на протяжении 5 игр, а в трех предыдущих победили. Гамбийский нападающий Дембо Дарбо забил по голу в двух прошлых домашних встречах, а в самой последней Марин Томасов оформил хет-трик. Все футболисты «Астаны» здоровы и смогут сыграть против «Виктории» в четверг.

В какой форме «Виктория» (Пльзень)

В субботу клуб из Пльзеня проиграл пражской «Спарте» (1:2) и прервал свою блистательную серию из 12 побед подряд во всех турнирах. Две из них были над другим представителем Казахстана «Тоболом» в квалификации Лиги конференций (2:1 и 3:0). В национальной лиге «Виктория» идет на третьем месте и на втором – в группе ЛК благодаря выигрышу у «Балкани» (1:0). В этом сезоне команда Мирослава Коубека пропустила хотя бы по разу в 6 из 7 гостевых матчей во всех турнирах, правда, куда больше забила (19 голов). Рафиу Дуросинми – лучший бомбардир своей команды. В 6 предыдущих играх нигерийский форвард забил 7 голов, включая 1 в ворота «Тобола». Защитники Милан Гавел и Лудек Перница не сыграют против «Астаны» из-за травм.

«Астана» – «Виктория» (Пльзень): статистика личных встреч

Команды встречаются впервые. «Астана» пока не проигрывала чешским клубам в еврокубках (1:0 и 1:1 с пражской «Славией», 1:1, 2:1 – с «Яблонецем»). «Виктория» дважды одолела «Тобол» (2:1 и 3:0) в квалификации этой Лиги конференций.

Прогноз амбассадора FONBET Романа Нагучева: тотал меньше 2,5 за 2.25.

Встреча команд из Казахстана и Восточной Европы – это железобетонный тотал меньше 2,5. Вот и всё! Тем более матч пройдет в Астане на искусственном газоне, поэтому вряд ли в нем будет много голов.

Прогноз амбассадора FONBET Ербола Каирова: победа «Астаны» с форой (0) за 2.50.

У чехов хорошая команда, но «Астана» потеряла шансы на чемпионство, поэтому все силы бросит на Лигу конференций. На победу «Астаны» с форой (0) мощный коэффициент в FONBET, так что я выбираю эту ставку.

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