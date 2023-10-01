Букмекер может потерять 40 миллионов долларов из-за неудачной промо-акции на игру

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В ноябре 2022 года в Австралии начала работу букмекерская контора Betr, предложившая новым клиентам поставить 10 австралийских долларов с коэффициентом 100.00 на победу команды «Пенрит Пантерс» в финале Национальной регбийной лиги. 

В итоге «Пантерс» дошли до финала, который состоится в ночь на понедельник по московскому времени, при этом они котируются фаворитами. Если команда победит, то Betr придется выплатить более 40 млн австралийских долларов (примерно 2,5 млрд рублей). В компании уже предупредили, что не смогут рассчитаться с клиентами в тот же день и возможные выплаты растянутся минимум на неделю.

По словам владельца компании Мэтта Триппа, менеджеры Betr предлагали клиентам кэшаут (досрочную выплату ставки) на протяжении всего сезона, так как после выхода акции «десятки тысяч человек» воспользовались предложением.

«Пантерс» – дважды подряд до этого выиграли Кубок Национальной регбийной лиги.

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