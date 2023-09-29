Olimpbet – генеральный партнер боксерского турнира «Бокс на Каме»

30 сентября в Набережных Челнах пройдет международный турнир «Бокс на Каме». На сайте и в приложении Olimpbet уже можно сделать ставки на все восемь поединков.

В главном бою вечера сойдутся супертяжи — россиянин Кевин Джонсон и американец Джейсон Гаверн. Джонсон — опытный боец, экс-претендент на пояс WBC. Гаверну не впервой сталкиваться с серьезной оппозицией, на его счету поединки с Деонтеем Уайлдером и Энтони Джошуа.

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На сайте и в приложении Olimpbet будет доступна трансляция всех боев вечера. Ставь и смотри одновременно!