«Лутон» недосчитается 2-3 млн фунтов из-за отказа от рекламы букмекеров, но не будет менять стратегию

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Новичок АПЛ «Лутон» не будет сотрудничать с букмекерскими компаниями.

Это же касается и криптовалютных бирж, подтвердил CEO клуба Гари Суит в интервью SportBusiness.

Он уточнил, что «Лутон» получил бы примерно 2-3 миллиона фунтов, если бы занимался рекламой в этой сфере, но менять стратегию клуб не собирается. Генеральный спонсор «Лутона» – поставщик электроэнергии и газа Utilita Energy.

Напомним, в апреле 2023 года клубы АПЛ проголосовали за отказ от титульного спонсорства букмекеров. Это произойдет с сезона-2025/26.

«Лутон» после пяти туров в новом сезоне АПЛ набрал одно очко. Клуб идет на 18-м месте в турнирной таблице.

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1 комментарий

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Nikosanta Esmany
Похвально.
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